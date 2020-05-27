Война в Донбассе длится шесть лет, и многие дети не знают, что существует иная, мирная жизнь. Об этом депутат Народного cовета ДНР Мария Пирогова рассказала в интервью изданию Украина.ру 26 мая

«Дети современной войны». Итальянцам показали войну глазами юных жителей Донбасса © Фото: ФП ЛНР

Особое внимание уделяется работе по систематизации информации о нуждах людей и проблемных вопросах, с которыми они сталкиваются. При этом во время поездок к таким людям Пирогова, по ее словам, видит, что они привыкли к жизни под обстрелами.

«История про наших детей, которые не знают, что такое мир: однажды была в многодетной семье, и вдруг начали раздаваться "бабахи". От неожиданности я невольно вздрогнула, и тут трехлетняя малышка у меня на коленях засмеялась и говорит: "Не бойся, тетя, это еще далеко!". Я удивилась и спросила ее, как она это поняла, а моя тезка Машенька мне так спокойно и деловито: "Да по звуку же! Разве ты не слышишь?"» — рассказала депутат.

Она отметила, что донбасских детей невозможно обмануть словами «это вам показалось», потому что они знают не только, откуда прилетел снаряд, но и его калибр и прочие характеристики.

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