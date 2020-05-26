«От неожиданности я невольно вздрогнула, и тут трехлетняя малышка у меня на коленях засмеялась и говорит: «Не бойся, тетя, это еще далеко!»

Я удивилась и спросила ее, как она это поняла, а моя тезка Машенька мне так спокойно и деловито: «Да по звуку же! Разве ты не слышишь?», — вспоминает свои посещения прифронтовой зоны депутат Мария Пирогова.

- Мария, вы в Народном совете ДНР отвечаете за прифронтовые районы Республики. Какова там ситуация? Что с обстрелами? Как там живут люди? Кто они? Где работают? Как выживают в ситуации постоянных обстрелов?

— В рамках работы Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, мы с коллегами прилагаем максимум усилий, чтобы помочь жителям прифронтовых населённых пунктов.

Решается огромное количество проблем, но особое внимание мы уделяем работе по систематизации информации о нуждах людей и проблемных вопросах, с которыми они сталкиваются. При этом мы получаем сведения как от администраций районов, так и от самих жителей. С учётом этой информации осуществляется помощь, а также формируется законодательная база, позволяющая на государственном уровне вырабатывать наиболее эффективные меры поддержки пострадавших граждан.

К сожалению, обстрелы не прекращаются. Более того, в последнее время они многократно усилились. И самое страшное, что люди привыкли к такой жизни. Многие дети даже не знают, каково это жить и не бояться, что по пути домой тебя настигнет пуля украинского снайпера или осколок снаряда.

В это непростое время мы не можем оставаться в стороне от бед наших граждан, проживающих вблизи линии разграничения. Мы просто обязаны помогать им всеми возможными способами.

Чтобы понять, как живут люди в прифронтовых районах, стоит вспомнить нашу поездку в поселок Зайцево перед Новым, 2020-м, годом. В преддверии праздника мы с моими друзьями из города Сочи привезли для зайцевских ребят сладкие подарки, а также организовали для них аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку.

Я не буду рассказывать о том, как новогодний праздник сопровождался звуками падающих снарядов, а мы изо всех сил старались отвлечь детей. Самый большой шок мы, и особенно россияне, испытали от новогодних ёлок. Одна из них была, как и положено, празднично наряженной, а вторая сделана из осколков снарядов!

Этих детей невозможно обмануть словами «это вам показалось», они знают не только, откуда прилетел снаряд, но и его калибр, и прочие характеристики.

Вот еще одна история про наших детей, которые не знают, что такое мир: однажды была в многодетной семье, и вдруг начали раздаваться «бабахи». От неожиданности я невольно вздрогнула, и тут трехлетняя малышка у меня на коленях засмеялась и говорит: «Не бойся, тетя, это еще далеко!» Я удивилась и спросила ее, как она это поняла, а моя тезка Машенька мне так спокойно и деловито: «Да по звуку же! Разве ты не слышишь?»… Разве такое можно забыть?

В прифронтовых районах остались люди, которые категорически отказываются покидать свои дома и огороды, несмотря на то что жить им приходится под постоянным снайперским прицелом. Это также старики, которые прожили в этих селах всю свою жизнь. Есть и с детьми семьи.

Два-три года назад в таких населенных пунктах не было ни магазинов, ни почты, ни банка, ни элементарного аптечного пункта. Туда не ездила скорая помощь, и негде было получить начисленную пенсию. Чтобы просто купить хлеба, они были вынуждены пешком добираться до ближайшего магазина несколько километров.

При взаимодействии Временной комиссии с органами местного самоуправления, с исполнительной властью, благодаря неравнодушию многих людей жители прифронтовых районов стали получать помощь. Начали работать мобильные социальные центры и аптеки. Открылись почтовые отделения. Привозили гуманитарную помощь — продукты, теплые вещи. Работы проделано много, всего не перечислишь. Поэтому я считаю работу Временной комиссии по прифронтовым районам очень важной.

- Как вы помогаете и кому в прифронтовых районах? Часто ли жители этих мест получают гуманитарную помощь?

— Постоянную, на регулярной основе помощь в Республике получают семьи с детьми до 3 лет благодаря гуманитарным конвоям из Российской Федерации. Большую помощь оказывают волонтеры из России.

В рамках Комиссии по прифронтовым районам мы стараемся взаимодействовать со всеми органами власти по максимуму — с городскими и районными администрациями, министерствами и ведомствами ДНР, и стараемся распределять помощь и помощников в зависимости от поступающих заявок от жителей. Например, сегодня мы поехали с гуманитарным грузом в Новоазовский район с МЧС, а в следующий раз отвезли продуктовые наборы и лекарства в Горловку с волонтерами из России и Израиля.

Члены нашей Комиссии привлекают большое количество общественных организаций и отдельных частных лиц для помощи пострадавшим от украинской агрессии. Отдельно хочу сказать о работе Общественного штаба по прифронтовым районам, который тоже оказывает колоссальную помощь людям, ребята большие трудяги.

Заявки на гуманитарную помощь поступают нам от районных, городских или поселковых администраций, где составляют списки нуждающихся, или на телефоны членов Комиссии — люди звонят сами и сообщают о своих проблемах.

Лично мне часто звонят с совершенно разных городов и сел, для того чтобы попросить о помощи, начиная от продуктов питания до просьб помочь с лекарствами или лечением.

- Много ли детей живут в прифронтовой зоне? В чем они нуждаются? Как они себя чувствуют? Скоро 1 июня — День защиты детей — как этот день отметят в ДНР?

— Самое главное, что им нужно, — это мир и нормальная жизнь. Та, которую у них просто украли, та жизнь, с которой многие наши дети даже не знакомы. В прошлом году мы с коллегами постарались по максимуму, насколько было в наших силах, организовать для них праздники ко Дню защиты детей. Ведь им действительно не хватает улыбок и положительных эмоций.

Мы оказали содействие в открытии детской площадки в поселке Зайцево, и это получилось настоящим праздником, со сладкими подарками, шариками и конкурсами.

Мы с коллегами — депутатами НС ДНР Макеевой Ольгой, Усачевой Александрой и Волковой Натальей — исполнили мою многолетнюю мечту — организовали проект «Дерево желаний», главная цель которого — привлечение внимания общественности к детям, оставшимся без родителей, деткам, попавшим в трудную ситуацию, живущим в прифронтовых районах, а также детям-инвалидам.

В прошлом году удалось поздравить около 200 детей и исполнить их мечты. Но мы в итоге услышали такие жизненные истории, от которых сдержать слезы было просто невозможно.

Например, слепой мальчик Богдан, проживающий на окраине прифронтового пос. Шахта Глубокая под Горловкой, с диагнозом ДЦП, потерявший в 2017 году отца, мечтал о кнопочном телефоне, чтобы у него была возможность звонить бабушке, и о планшете. Слава Богу, нашлись неравнодушные люди, Юлия и Алексей из Сочи, которые реализовали его мечту. Но они еще сделали мальчику дополнительный подарок. Узнав, что Богдан никогда не был на море, они пригласили его с мамой к себе в гости и организовали двухнедельный праздник на Черном море.

Или ещё одна история про девочку Дарью из Енакиево. Её мама погибла вовремя Иловайского котла, защищая наш Донбасс, и у Даши из родственников остались только бабушка и тетя. У девочки была мечта — побывать в Санкт-Петербурге. И случилось чудо — нашлись волонтеры из Питера, которые пригласили Дашу с бабушкой Санкт-Петербург и организовали множество экскурсий и курсы арт-терапии для них.

Мы сталкиваемся с большим количеством людей с трагическими судьбами.

Детки-инвалиды, раненые, сироты, детки с прифронтовых районов. И для всех участников проекта нашлись желающие стать настоящими Дедушками Морозами даже летом.

К сожалению, в этом году столько чудес сделать не получится из-за пандемии, пришлось перенести этот праздник.

Но сейчас мы работаем над тем, чтобы порадовать подарками деток, получивших ранения в 2014-2020 годах. Всего таких детей около 300 человек…

И многие из волонтеров, работающих с 2014 года на Донбассе, будут проводить, хоть маленькие и скромные, но праздники для деток.

- Почему вы для себя решили заниматься гуманитарной помощью? Давно ли занимаетесь этим? В какой конкретно помощи нуждаются ваши подшефные?

— Общественной деятельностью я начала заниматься ещё в 2013 году, еще до войны, когда никто даже не мог представить, что Украина будет стрелять по мирным людям.

Весной 2014 года мы с мамой привозили к Областной государственной администрации (теперь Дом правительства) мешки для песка, крестики, еду, всё, о чем слышали через zello. В конце июля я попала под бомбежку на железнодорожном вокзале, и мама потребовала, чтобы я уехала из города.

Я уехала в Киев. К концу октября я поняла, что больше не могу оставаться в городе, который раньше любила как родной, он стал совсем чужим и агрессивным. В ноябре я вернулась домой и обнаружила, что очень много моих сверстников уехали. Кто-то в Европу, кто-то на Украину. Например, из 16 моих одногруппников только 4 остались в Донецке.

Я не сразу решила, что мне делать и чем заниматься, но однажды получила письмо от незнакомого человека из Германии. До сих пор не понимаю, почему он написал именно мне, но содержание письма меня потрясло: «Скажите, пожалуйста, если я вам вышлю 200 долларов, то вы их положите себе в карман или потратите на детей прифронтовых районов Донбасса?» (грамматика сохранена).

Я ответила, что все деньги до копейки пойдут на детей, а чеки будут высланы ему. Таким образом, было положено начало организации моего первого мероприятия в Республике. Мы с одноклассницами и волонтёрами из Петровского района Донецка организовали для детей большой новогодний утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами, с подарками и развлекательной программой.

Тогда это было действительно какое-то чудо. Были слышны прилёты, а дети, не реагируя на страшные звуки, стояли в очереди для того, чтобы загадать Дедушке Морозу самое сокровенное желание — мир.

Я заранее купила холсты и краски, чтобы дети могли рисовать. Каждый ребёнок выбирал понравившийся ему цвет, красил свою ладошку и оставлял след на холсте. Самое удивительное было в том, что основные цвета, которые выбирали дети, был красный и золотой.

Одна девочка изрисовала свою ладонь красным и золотым, а когда мы спросили, почему она так сделала, она ответила: «Потому что кровь, которую мы тут проливаем, проливается из-за денег и за золото» (грамматика сохранена). Помню, парень, который играл роль Деда Мороза, вышел с утренника с мокрыми глазами и начал разговаривать только ближе к вечеру.

После этого я решила создать общественную организацию и помогать тем, кому тяжелее всего, так и произошло. Всю зиму я ездила по подвалам, где прятались от обстрелов люди, по всем разрушенным городам и селам, таким как Никишино, Чернухино, Иловайск, Дебальцево.

- Как помогает Россия и российские волонтеры?

— Вообще-то прифронтовым районам стараются помогать многие, ведь дело не только в наличии денег у людей, но еще и в том, что из-за частых обстрелов люди иногда не могут даже выйти из дома. Бывает, когда мы едем в какой-либо прифронтовой посёлок, мы ищем друзей, готовых нас туда отвезти на самой-самой неприметной машине, чтобы не привлекать к себе внимание лишний раз и не подвергать жителей этого села опасности.

Огромную помощь оказывают волонтеры из России. Очень много различных фондов, волонтеров и просто неравнодушных людей, которые всегда готовы откликнуться на зов о помощи.

Многие сами пишут и спрашивают, чем помочь. На самом деле я уверена на 100%, что если бы не россияне, то мы бы, учитывая условия блокады, не выжили бы, однозначно. Особенно если брать в пример 2014-2016 годы, мне стоило только выставить информацию о том, что кто-то нуждается в помощи, в течение часа я уже могла звонить людям и говорить, что я к ним выезжаю для закрытия заявки. И все это благодаря отзывчивости людей.