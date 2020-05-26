Действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет все шансы переизбраться на свой пост в ходе местных выборов осенью этого года. Таковы результата опроса, представленные 26 мая в агентстве Интерфакс-Украина Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс»

Дубинский собрался принять участие в выборах мэра Киева © Facebook/Александр Дубинский Андрей Пальчевский — набирает около 9%. Далее идет возможный кандидат от партии «Голос» шоумен Сергей Притула (8%), бывший мэр Киева Александр Омельченко (7,8%), журналист Дмитрий Гордон (7,8%) и др.

Среди всех опрошенных Кличко набирает 32,5%, остальные кандидаты — менее 7%. Во втором туре он одерживает уверенную победу над всеми конкурентами, подчеркнули социологи.

Отмечается, что список кандидатов, предложенных в опросе, составлен приблизительно, официально выдвижение соискателей еще не началось. В перечне, к примеру, нет представителя партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», который гипотетически может претендовать на симпатии избирателей Кличко.