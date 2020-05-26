Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изучат вопросы сотрудничества в области биологической безопасности на фоне ситуации с пандемией. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в ходе заседания Совета глав МИД ОДКБ в формате видеоконференции 26 мая, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Лавров. Он добавил, что потенциал ОДКБ востребован для реагирования на такого рода угрозы. И в интересах обеспечения здоровья граждан стран организации, было предложено рассмотреть первоочередные меры по развитию сотрудничества в области биологической безопасности. Помимо России, в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.