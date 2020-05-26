«Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, которое оказывает влияние на всю систему международных отношений, стала вызовом для каждого государства и для межгосударственных структур. И нам сегодня предстоит внимательно проанализировать, какие выводы необходимо сделать применительно к деятельности нашей организации», — сказал Лавров.
Он добавил, что потенциал ОДКБ востребован для реагирования на такого рода угрозы. И в интересах обеспечения здоровья граждан стран организации, было предложено рассмотреть первоочередные меры по развитию сотрудничества в области биологической безопасности.
Помимо России, в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.