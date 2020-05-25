В Киеве задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины. Об этом 25 мая сообщается на сайте Государственного бюро расследования

В Днепре четырех полицейских будут судить за пытки © Андрей Лубенский

«Надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую», — говорится в сообщении.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему насилием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Готовится подозрение задержанным и прошение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога