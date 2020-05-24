Скандал с «пленками Деркача» не означает, что украинская сторона займет какую-то однозначную позицию по выборам в США, хотя ее к этому всячески подталкивают и демократы, и республиканцы. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бизяев: Концептуальные проблемы Европы, США и Украины пока не решены, самое трудное - впереди © Facebook, Руслан Бизяев Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и фактического куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена, на которой Порошенко фактически отчитывается Байдену о своей работе и получает от него указания.

Президенту США Дональду Трампу, продолжил эксперт, в рамках предвыборной кампании необходимо получить конкретику по делу компании «Бурисма», а команде Байдена нужно сделать вид, что они не причастны к этим коррупционным скандалам.

«Это старая история. Она начиналась еще во времена «стенограмгейт». Посмотрим, чем закончится расследование в Сенате. Но пока это больше похоже на наши внутренние терки», — считает Бизяев.

Политолог добавил, что Трампу эти записи сейчас никак не помогут в своих предвыборной кампании, поскольку ему следовало бы опубликовать и пустить в дело эту информацию где-то в конце августа-начале сентября.