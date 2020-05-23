Полиция возбудила уголовное дело из-за использования файеров и дымовых шашек на акции протеста «Нацкорпуса», которая происходила у стен офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом в субботу, 23 мая, сообщила пресс-служба Нацполиции

«Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания», — говорится в сообщении.

Месть и запугивание: «Оппоплатформа» прокомментировала нападение националистов на офис в Киеве © Оппозиционная платформа - За жизнь

Ранее стало известно, что представители «Нацкорпуса» устроили акцию протеста под стенами здания, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве. Националисты забросали стены красной краской и использовали пиротехнику. Участники акции заявили, что выступают против «капитуляции», которую «проводит Зеленский при пособничестве российских агентов». Националисты также потребовали от Минюста лишить «Оппоплатформу» регистрации.