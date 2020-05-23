«Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали 17 участников акции и доставили их в отдел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Участникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4.
Ранее стало известно, что представители «Нацкорпуса» устроили акцию протеста под стенами здания, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве. Националисты забросали стены красной краской и использовали пиротехнику. Участники акции заявили, что выступают против «капитуляции», которую «проводит Зеленский при пособничестве российских агентов». Националисты также потребовали от Минюста лишить «Оппоплатформу» регистрации.