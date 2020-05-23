Подозреваемый в расстреле семерых нацгвардейцев в Житомире Анатолий Захаренко в ходе судебного заседания рассказал свою версию произошедшего на берегу пруда 22 мая. Об этом в субботу, 23 мая, сообщила ТСН

«Их было восемь человек, а я был сам. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил органы, я сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек», — рассказал подозреваемый.

Безработный «Кацап»: СМИ узнали подробности о стрелке из Житомирской области © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Массовое убийство около одного из водоемов в Житомирской области произошло в ночь на 22 мая. Арендатор пруда расстрелял из ружья компанию из семерых человек, которые приехали на рыбалку и устроили совместное распитие спиртных напитков. По одной из версий, некоторые из убитых были бывшими и действующими сотрудниками добровольческого батальона Нацгвардии, которые решили отомстить за полицейского начальника-взяточника, который был задержан якобы по наводке Захаренко.