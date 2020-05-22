Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что зарезавший человека одесский радикал Сергей Стерненко поступил правильно, когда организовал срыв выступления российского актера Константина Райкина в Одессе. Об этом 22 мая в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов, команда которого представляет интересы семьи убитого Стерненко Ивана Кузнецова

Убийство или самооборона? Что не так с «делом Стерненко» © Скриншот из видео Украина.ру

«Следствием установлено, что Стерненко С.В. — украинский общественный деятель, руководитель общественной организации, бывший руководитель Одесского отделения "Правого сектора"*, активный участник Революции Достоинства, много раз был участником пикетирования консульства Российской Федерации в Одессе, выступал одним из организаторов срыва выступления российского актера Райкина К.А. в Одессе, принимал участие в акции против застройки городского сада Летний театр в Одессе и совместно с другими общественными активистами принимал участие в разных проукраинских мероприятиях», — цитирует документ Портнов.

Юрист назвал документ позорным. По его словам, он в очередной раз подтверждает полную и идеологическую последовательность экс-президента Петра Порошенко.

*Деятельность организации запрещена в РФ