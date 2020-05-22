Портнов сообщил, что официально СБУ охарактеризовала Стерненко как «украинского общественного деятеля».
«Следствием установлено, что Стерненко С.В. — украинский общественный деятель, руководитель общественной организации, бывший руководитель Одесского отделения "Правого сектора"*, активный участник Революции Достоинства, много раз был участником пикетирования консульства Российской Федерации в Одессе, выступал одним из организаторов срыва выступления российского актера Райкина К.А. в Одессе, принимал участие в акции против застройки городского сада Летний театр в Одессе и совместно с другими общественными активистами принимал участие в разных проукраинских мероприятиях», — цитирует документ Портнов.
Юрист назвал документ позорным. По его словам, он в очередной раз подтверждает полную и идеологическую последовательность экс-президента Петра Порошенко.
*Деятельность организации запрещена в РФ