«Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной», — написал он.
В 1977 году Матвиенко стал секретарем Бершадского райкома ЛКСМУ. С 1980-го — второй секретарь Винницкого обкома комсомола, с 1985-го — секретарь Центрального комитета ЛКСМУ. Окончил Высшую партийную школу. С 1989-го — первый секретарь ЦК ЛКСМУ, член ЦК Компартии Украины.
Был депутатом Рады шести созывов. В последний раз был избран в парламент в 2014 году по спискам партии Петра Порошенко.