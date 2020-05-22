Первый секретарь украинского комсомола и депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко скончался на 67-м году жизни. Об этом 22 мая сообщил на своей странице в Facebook депутат Николай Княжицкий

Сто лет комсомолу: праздник борьбы и ностальгии © РИА Новости, И. Акуленко | Перейти в фотобанк

В 1977 году Матвиенко стал секретарем Бершадского райкома ЛКСМУ. С 1980-го — второй секретарь Винницкого обкома комсомола, с 1985-го — секретарь Центрального комитета ЛКСМУ. Окончил Высшую партийную школу. С 1989-го — первый секретарь ЦК ЛКСМУ, член ЦК Компартии Украины.

Был депутатом Рады шести созывов. В последний раз был избран в парламент в 2014 году по спискам партии Петра Порошенко.