Отмечается, что конфликт произошел после того, как атошнику не понравилось удостоверение помощника депутата, которым размахивал молодой человек. Мужчина стал кричать том, что двадцатилетние парни должны служить в Донбассе и нанес Литвинову удары в разные места. При этом, друзья нападавшего снимали инцидент на видео.
«Как оказалось, избитый парень ‒ тот самый тип, который пел песни в костюме Верки Сердючки. Зовут его Иван Литвинов, он сирота из детдома», ‒ говорится в сообщении канала.
Также отмечается, что Литвинов известен прежде всего своей волонтерской работой для детских домов.