«Порву за 3 минуты»: бывший атошник вызвал Усика на бой
«Порву за 3 минуты»: бывший атошник вызвал Усика на бой
Отмечается, что конфликт произошел после того, как атошнику не понравилось удостоверение помощника депутата, которым размахивал молодой человек. Мужчина стал кричать том, что двадцатилетние парни должны служить в Донбассе и нанес Литвинову удары в разные места. При этом, друзья нападавшего снимали инцидент на видео.

«Как оказалось, избитый парень ‒ тот самый тип, который пел песни в костюме Верки Сердючки. Зовут его Иван Литвинов, он сирота из детдома», ‒ говорится в сообщении канала.

Также отмечается, что Литвинов известен прежде всего своей волонтерской работой для детских домов.    