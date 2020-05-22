Неизвестный мужчина, который назвался ветераном спецоперации украинских силовиков в Донбассе, избил волонтера, помощника депутата и лауреата премии «Гордость страны» Ивана Литвинова. Соответствующая видеозапись была опубликована в четверг, 21 мая, в Telegram-канале «ХС Харьков»

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«Как оказалось, избитый парень ‒ тот самый тип, который пел песни в костюме Верки Сердючки. Зовут его Иван Литвинов, он сирота из детдома», ‒ говорится в сообщении канала.

Также отмечается, что Литвинов известен прежде всего своей волонтерской работой для детских домов.