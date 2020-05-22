«Судья Сергей Мойсак решил облегчить ему жизнь. Он отменил фигуранту все обязанности, в том числе и ношение электронного браслета. Поэтому Альперина "держит" только залог. Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда», — говорится в сообщении.
Судебные тяжбы по делу Альперина продолжаются с января 2018 года. Генеральная прокуратура ходатайствовала о его аресте. По данным следствия Альперин предлагал детективу Национального антикоррупционного бюро Украины взятку в 800 тысяч долларов.