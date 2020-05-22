Суд принял решение снять обязательство в виде ношения электронного браслета с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «королем контрабанды». Об 21 мая сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook

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