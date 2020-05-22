По словам и.о. руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, постсоветские государства, за исключением прибалтийских, уверены, что Китай будет сотрудничать как с каждой из них, так и в ЕАЭС в целом

На вебинаре, организованном Центром изучения перспектив интеграции, эксперты обсудили перспективы развития Евразийского экономического союза.

«Сейчас время переоценки интеграционных процессов в мире. Кто может назвать интеграционный процесс или союз, который отреагировал на происходящее одновременно и медицинские, и экономические вызовы и отреагировал эффективно? Я такого союза не знаю. Европейский союз показывает, что там в целом происходит то же самое, что и у нас. И это при том, что ЕС старше ЕАЭС. В этом смысле очень важно, что мы говорим об эффективности интеграции, и она будет зависеть от нового состояния наших экономик. Понятно, что все экономики ЕАЭС равным образом, как и все экономики ЕС, упадут. Разговор о том, насколько — 3-5% минимум. Даже Польша говорит, что не удержит планку, а ведь они 2008-2009 годы прошли без падения ВВП, тем не менее, сейчас у них оптимизма на порядок меньше. Перед нами абсолютно новые условия, поэтому реагировать сложнее», — сказал и.о. руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Китаист назвал страны бывшего СССР, в которые Пекин готов вкладывать деньги © скриншот видео vk.com

Он обратил внимание, что в телеграм-каналах и статьях некоторых авторов появляется тезис, что Белоруссия отдаёт предпочтение сотрудничеству с Китаем и замораживает сотрудничество с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.

«Никто никуда не уходит. Есть ли альтернатива? Думаю, что её нет. А что касается китайского фактора, о котором мы будем говорить в ближайшее время всё больше и больше, да, безусловно, это фактор, который нас объединяет. Прежде всего, он объединяет постсоветское пространство, ибо мы на постсоветском пространстве, за исключением Прибалтики, верим в том, что возможности наших друзей и соседей в КНР будут так или иначе акцептированы не по отдельности нашими государствами, но и ЕАЭС в целом», — заявил Межевич.