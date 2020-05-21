Кандидатом на выборах мэра в Киеве от «Слуги народа» могут стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко или бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом «РБК-Украина» 21 мая заявил источник в партии

«Не доросли они еще до конкуренции со мной». Тищенко рассказал о своих планах на выборы мэра Киева © Facebook, Николай Тищенко Виктор Ляшко. В то же время пресс-секретарь самого Ляшко эту информацию не подтвердила», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди кандидатов на должность столичного мэра могут быть довольно известные, но в то же время неожиданные фамилии. Например, идут активные разговоры о возможном выдвижении на эту должность экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Эту возможность Богдан не исключал осенью прошлого года.