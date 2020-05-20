Отмечается, что эта рекомендация в числе других была подготовлена для июньского саммита ЕС c главами стран и правительств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.
По инициативе польских евродепутатов, в рапорт заседания была включена рекомендация отмены роуминговых оплат за пользование сотовыми телефонами в странах «Восточного партнерства», а также между ЕС и этими странами.
«Европейская комиссия как никогда должна предпринять решительные действия в отношении стран "Восточного партнерства", потому что под угрозой находится геополитическое будущее региона и стабильность ЕС», — заявили депутаты Европарламента Радослав Сикорски и Михаел Галер.
Комиссия по международным делам считает, что саммит «Восточного партнерства», который пройдет в следующем месяце, должен принести ясную долгосрочную стратегию вовлечения и развития сотрудничества между ЕС и его восточными соседями.