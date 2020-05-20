Комиссия по международным делам Европарламента рекомендует отменить роуминг между Евросоюзом и странами «Восточного партнерства». Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 20 мая

Украина и Молдавия собираются ввести бесплатный роуминг © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По инициативе польских евродепутатов, в рапорт заседания была включена рекомендация отмены роуминговых оплат за пользование сотовыми телефонами в странах «Восточного партнерства», а также между ЕС и этими странами.

«Европейская комиссия как никогда должна предпринять решительные действия в отношении стран "Восточного партнерства", потому что под угрозой находится геополитическое будущее региона и стабильность ЕС», — заявили депутаты Европарламента Радослав Сикорски и Михаел Галер.

Комиссия по международным делам считает, что саммит «Восточного партнерства», который пройдет в следующем месяце, должен принести ясную долгосрочную стратегию вовлечения и развития сотрудничества между ЕС и его восточными соседями.