По его словам, экономика Соединенных Штатов испытала огромнейших удар из-за карантинных ограничений.
«Пошло насмарку все то, что делал Трамп на протяжении четырех лет. Поскольку главный козырь Трампа состоял в том, что он решил вопрос безработицы и при нём было создано 15 млн рабочих мест, сейчас вместо плюс 15 получаем минус 36», — объяснил Кость Бондаренко.
Серьезнейший уровень безработицы и, как следствие, недоверие к правительствам наблюдается в странах Европы, в том числе во Франции и в Великобритании, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.