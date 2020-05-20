Кризис, вызванный коронавирусом, привел к тому, что в США 36 миллионов человек лишились работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

По его словам, экономика Соединенных Штатов испытала огромнейших удар из-за карантинных ограничений. «Пошло насмарку все то, что делал Трамп на протяжении четырех лет. Поскольку главный козырь Трампа состоял в том, что он решил вопрос безработицы и при нём было создано 15 млн рабочих мест, сейчас вместо плюс 15 получаем минус 36», — объяснил Кость Бондаренко. Кость Бондаренко: После пандемии глобалисты будут скрываться под маской антиглобалистов © РИА Новости, Нина Зотина Полностью интервью можно прочитать здесь.