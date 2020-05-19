Так как ни одно решение команды президента Украины Владимира Зеленского не было продуманным, то и в переходе главы государства на сторону «Майдана» тоже нет логики. Об этом юрист Андрей Портнов сказал в интервью изданию «Страна» 17 мая

Портнов: У Зеленского с каждым днём все сильнее крен к националистам и Майдану © aportnov.com Петром Порошенко.

«Зачем так президент сделал — можно было бы понять, если бы остальные его поступки объяснялись логикой… Но поскольку предыдущие поступки президентской команды я не могу считать результативными и логичными, то и здесь непонятно, почему они перешли эту "линию токсичности". Я могу это объяснить глупостью, некомпетентностью, поверхностностью мышления и временностью своего правления», — сказал Портнов.

Он отметил, что больше не верит Зеленскому, которого поддерживал поначалу. Юрист считает, что совокупность имеющихся данных говорит о том, что у нынешней власти, как и у предыдущей, «майданная» идеология, а на выборах они вели себя искусственно.