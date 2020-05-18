Банковская система Украины находится в худшем состоянии, чем в 2014 году, и с того момента она не является реформированной по существу. Об этом 18 мая в интервью liga.net заявил министр экономики Игорь Петрашко

Игорь Петрашко. Биографическая справка © latifundist.com | latifundist.com | Перейти в фотобанк

По его прогнозу, если бы на Украине была правильная регуляция, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора. По его словам, без кредитования роста экономики не будет.

Петрашко отметил, что для того, чтобы экономика Украины начала расти на 7-8% в год, надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов (около 1 млрд рублей) ежегодно выдавала банковская система.