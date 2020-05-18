«Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет — достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов (non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются. — Ред.) в портфелях государственных банков», — подчеркнул он.
По его прогнозу, если бы на Украине была правильная регуляция, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора. По его словам, без кредитования роста экономики не будет.
Петрашко отметил, что для того, чтобы экономика Украины начала расти на 7-8% в год, надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов (около 1 млрд рублей) ежегодно выдавала банковская система.