Депутат иракского парламента Хасан Салим призвал выслать из страны послов ЕС, Великобритании и Канады за пропаганду гомосексуализма. Об этом 18 мая сообщает regnum.ru

Обвиненное в пандемии коронавируса ЛГБТ-сообщество подает в суд на Филарета © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, данный акт является оскорбительным для мусульман Ирака, а также для традиций данной страны, пропаганда подобных перверсий угрожает государству больше, чем терроризм.

В Ираке, как и во многих странах Ближнего Востока, отношения к гомосексуалистам и прочим сторонникам ЛГБТ крайне негативное. Ранее в марте религиозный деятель Ирака Муктада ас-Садр заявлял, что легализация однополых браков является причиной распространения коронавирусной инфекции.