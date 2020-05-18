Его возмутило, что накануне в посольствах указанных стран в Багдаде подняли флаг ЛГБТ.
По его словам, данный акт является оскорбительным для мусульман Ирака, а также для традиций данной страны, пропаганда подобных перверсий угрожает государству больше, чем терроризм.
В Ираке, как и во многих странах Ближнего Востока, отношения к гомосексуалистам и прочим сторонникам ЛГБТ крайне негативное. Ранее в марте религиозный деятель Ирака Муктада ас-Садр заявлял, что легализация однополых браков является причиной распространения коронавирусной инфекции.