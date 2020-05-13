Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп исследует возможность ужесточить санкции против КНР в связи с пандемией коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенному в январе.
«Что касается обвинений Трампа и возникших торговых войн, то в эту драку никто ввязываться не будет: ни Россия, ни страны Центральной Азии… Во-первых, это не наша война, а во-вторых, громкие заявления скоро сойдут на нет, потому что экономическая взаимозависимость США и КНР сильнее амбиций политических лидеров», — считает Полетаев.
По его словам, перепалки между Китаем и США также никак не влияют на перспективы ШОС, так как вектор развития организации направлен на Евразию, а не на американский континент.
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