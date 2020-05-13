Конфликты между США и Китаем никак не влияют на перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую, в частности, входят РФ и Казахстан. Об этом руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев сказал в интервью изданию Украина.ру 11 мая

США готовятся ужесточить санкции против Китая © REUTERS, JRB/Leah Millis Дональд Трамп исследует возможность ужесточить санкции против КНР в связи с пандемией коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенному в январе.

«Что касается обвинений Трампа и возникших торговых войн, то в эту драку никто ввязываться не будет: ни Россия, ни страны Центральной Азии… Во-первых, это не наша война, а во-вторых, громкие заявления скоро сойдут на нет, потому что экономическая взаимозависимость США и КНР сильнее амбиций политических лидеров», — считает Полетаев.

По его словам, перепалки между Китаем и США также никак не влияют на перспективы ШОС, так как вектор развития организации направлен на Евразию, а не на американский континент.

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