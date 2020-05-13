Многие украинцы солидаризировались с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, так как его выступление легло на подготовленную почву. Об этом политтехнолог Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру 11 мая

Зеленский обладает всеми полномочиями, но пользоваться он ими не умеет – Слободчук © пресс-служба президента Украины

«[Бондаренко] возмутился только, когда стало плохо коммерсантам из Черкасс. Своя вышиванка ближе к телу. Конечно, он имеет на это право, но не надо перегибать и делать из него Робин Гуда. С другой стороны, мэр Черкасс озвучил интересные вопросы к центральной власти в Киеве. Главный вопрос — где справедливость? А этот вопрос сейчас волнует очень многих», — отметил Слободчук.

Так, власть обязала всех ходить в масках, однако людей ими не снабдила. Эксперт обратил внимание, что ни малоимущие, ни пожилые, ни многодетные, ни люди с инвалидностью помощь от государства не получили.

Кроме того, власть запретила открываться маленьким строительным и продуктовым магазинам, однако крупные торговые сети, такие как «Эпицентр» и «Леруа Мерлен», работают.

Политтехнолог также напомнил, что за апрель на территорию Украины пустили около 200 тысяч человек, несмотря на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что коронавирус попал в страну из-за границы.

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