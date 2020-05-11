С другой стороны, мэр Черкасс озвучил интересные вопросы к центральной власти в Киеве. Главный вопрос — где справедливость? А этот вопрос сейчас волнует очень многих. Поясню: например, власть обязала всех ходить в масках. Однако масками людей не снабдила. Хорошо, все взрослые люди, надо уметь рассчитывать самим на себя. Но есть пожилые люди, есть те, кто плохо передвигается, есть бедные, у кого нет денег для того, чтобы заплатить за маски — две недели тому назад упаковка в 50 масок стоила 800 гривен, 30 долларов, да ещё и не везде можно было купить. И власть никак не помогла пожилым, бедным, многодетным. И люди спрашивают — где же справедливость?Власть запретила работать маленьким магазинам — строительным, продуктовым. Но работают крупные торговые сети, те же «Эпицентр» и «Леруа Мерлен». Действительно, где же тут справедливость?И этот смысловой ряд можно продолжать. Например, запустили в страну около 200 тысяч человек, столько за апрель въехали на территорию Украины. Между тем, премьер-министрсказал прямым текстом, что коронавирус в страну попал из-за границы. Мы видим, что на Западной Украине надвигается настоящая катастрофа. Что сделано для того, чтобы обезопасить граждан? Знаю конкретный пример: вчера человек пересекал украинско-белорусскую границу, и говорит: нет никакого медицинского контроля, все разговоры об этом — туфта. И возникает тогда закономерный вопрос: а почему все должны сидеть на карантине?Конечно, вопрос вообще не о том, мы против карантина или за карантин, это медики должны решать. Вопрос в другом: почему получается так, что перед карантином все равны, но некоторые — равнее? Почему такая реальность по? В этом смысле выступление мэра Черкасс упало на подготовленную почву.— Поддержали, потому что оказалось, что центральная власть в этом вопросе, что говорится, не тянет. И другая проблема в том, что местные власти, мэры, они между собой быстрее находят общий язык, быстрее могут наладить контакты даже с мэрами городов в других странах. А на центральную власть надежды никакой, потому что она никак не помогает.Вообще перепалка президента с мэром многих просто позабавила. Совершенно понятно, что нельзя было даже формальному первому лицу в государстве вступать в эту перепалку.А тут получилось так: исполком горсовета решил, мэр выступил, и тут ему начали угрожать первые лица государства — через Facebook. Извините, вы государственные вопросы решаете или, как говорил, это «переписка»?Но самое забавное, что после того, как мэр «послал» Зеленского и Авакова чуть ли не прямым текстом — и они в ту сторону и пошли… Ещё раз повторю, раньше такую ситуацию трудно было бы представить. Это не уровень президента — вслед за министром внутренних дел озвучивать на видео какие-то угрозы в адрес мэра — это уровень КВНа.— Конечно. Нормальные руководители вызвали бы мэра в Киев, спросили бы, какие есть проблемы, подумали бы вместе, как их решать, чем центральная власть может помочь, если городской голова высказался о наболевшем. Мэры — они ведь… как звери, у них чутьё звериное. Они чувствуют и видят, что волнует людей «на земле». Мэр Черкасс ведь не просто так выступил, не потому, что ему так захотелось. И вот получается: мэр говорит о реальных проблемах жителей своего города, а тот, что вверху, в ответ видосики записывает.

Интересные параллели. В Facebook сравнивают Зеленского с Нероном. И пишут, что Нерон, при всех его недостатках, напомню, хлеб бесплатно в Риме раздавал, когда был голод. А этот даже маски не раздаёт…И тут есть два «подводных» момента. Во-первых, если говорить языком конституционного права, у нас по факту сейчас суперпрезидентская республика — потому что у Зеленского большинство в Верховной Раде и управляемый Кабмин. Фактически Зеленский является и премьер-министром, и спикером, потому что без его рейтинга глава Кабмина и глава Верховной Рады ничего собой не представляют. А на деле некому оперировать этими суперпрезидентскими полномочиями — вот и всё.Во-вторых, осенью должны состояться выборы в местные советы. И коллективное выступление мэров означает, во-первых, что они запустили свои предвыборные кампании, во-вторых, что рейтинг «слуг» и Зеленского пошел вниз, растет разочарование — и градоначальники уже не боятся противопоставлять себя «партии власти».Здесь для Офиса президента, конечно, опасность в том, что мэры других городов тоже начнут втягивать Зеленского в перепалку. Обычно на местном уровне на выборах используют «сетку» и «тактику добрых дел», медийная кампания выглядит очень безыдейно и тоскливо. А здесь с минимумом потраченных ресурсов мэру Черкасс удалось взлететь в топ упоминаний среди политических фигур.Смотрите, уже пошла цепная реакция. Вот глава Днепропетровского облсовета словил свои «15 минут хайпа» — он призвал посадить. Странно, до этого несколько лет, пока она руководила Минздравом, человекмолчал, а тут вдруг такие смелые заявления. Вот что «выборы чудодейственные» делают!— Что касается владельцев, то тут мы часто ловимся на информационные приёмы, популярные с 90-х годов, думаем, что плохо именно тем, кто громче всего кричит. Владельцы бизнесов имеют возможность заявить о своих проблемах. Но на самом деле, гораздо хуже ситуация у пенсионеров, у наёмных работников, у многодетных семей — словом, у незащищённых слоёв населения, как принято говорить. У наёмных работников, которых отправили в отпуска за свой счёт до лучших времён.Малый бизнес может хоть крик поднять в СМИ, акции провести — и мы видим этот конфликт, но это не главный конфликт. На самом деле гораздо более жестокий конфликт разворачивается «за кулисами» — между работодателями и наёмными работниками, между государством и наёмными работниками.А наёмные работники что могут? Они до этого кризисного момента не озаботились тем, чтобы создать действенные организации для защиты своих прав. На деле профсоюзов как таковых нет, есть несколько отраслевых, вот и всё. Поэтому тяжелее всего им, представителям вот этих слоёв. Но их голос сегодня не слышен в медиа…— Конечно, если центральная власть полноценно «наседет» на такого протестующего мэра, то та же партия «Батькивщина», или та же подзабытая «Самопомощь», получат возможность поднять весёлый хайп. Это один из сценариев развития этой ситуации — показать, будто они волнуются о судьбе народа. Но ведь они ни за что не отвечают. Помитинговать на улице они могут, а ответственность несёт центральная власть.С ответственностью на Украине вообще плохо. Например, в марте сформировали так называемые общественные штабы. Но как это было сделано? Например, в Харькове общественный совет в лицесразу же начали «наезжать» на губернатора, предъявлять ему какие-то требования прямо на видеокамеру. Не выступаю в защиту губернатора, но получается так: общественный штаб завтра собрал вещи и ушёл: он ни за что не отвечает, хотя его представители хотят, чтобы через них шли деньги. А губернатор, какой бы он ни был, отвечает, и спрашивать будут с него. Такая же ситуация, например, в Одессе…Отмечу попутно, что вот этот конфликт между Кернесом и губернатором, который мэр Харькова специально выплеснул в публичную плоскость, и показал, что начались местные выборы.Кстати, мы начинали с перепалки между мэром Черкасс и первыми лицами, и говорили, что пока мэр в выигрыше. А в харьковской истории в выигрыше, скорее, остался губернатор — потому что, когда на него «наехали» «отцы региона», новичок со слабыми позициями сыграл роль «крутого парня» и просто послал Ярославского с Кернесом прямым текстом, сказав, что есть только один штаб — под руководством главы ОГА.Повторюсь, я вовсе не выступаю в защиту поставленных «зелёными» губернаторов, нет, они все, как под копирку — никакие. Но я говорю о принципе, кто за что отвечает. В ОП со старта заложили конфликт в этот проект общественных штабов. Обычный зритель ведь видит только внешнюю картину — когда бизнесмены на камеру «переживают» за земляков, выражают желание войти в состав таких штабов. А мне приходилось много раз видеть, что происходит «за кулисами» — как они потом за каждую копейку начинают требовать себе «на миллион» — помещения, землю, и т.д.Даром бизнесмены и копейку не дадут, но зато начали ловить хайп, унижать губернаторов — притом, что сами, по факту, ни за что не отвечают. Такого бреда никакой управленец, пусть даже с минимальным управленческим опытом, никогда бы не допустил. Но тут мы вспоминаем об одном человеке на самом верху, который никогда в своей жизни даже ЖЭКом не руководил.— Совершенно не слышен. И никто не слышал, чтобы профсоюзы массово подавали в суд на тех, кто не выплачивает зарплаты. Нет такого. А проблема очень серьёзная. Вот примеры. На стратегическом предприятии — это «Кварсит» в Константиновке — 35 месяцев не платят зарплату, это почти три года. Долг по зарплате — 21 млн. гривен, жалуется прессе глава профсоюза. Хорошо, а вы подали в суд? Нет, писали президенту. Зачем? Ну, хорошо, можно ещё и в ООН написать. С тем же результатом. Точнее, без результата вообще.Шахтёрам в Торецке в Донецкой области четвёртый месяц не выплачивают зарплату. Шахта новая, 120 работников, долг по зарплате — 3,5 млн. гривен.Главврач николаевской инфекционной больницы ещё в начале апреля жаловалась, что нечем платить зарплату людям. Я знаю ситуацию и в других больницах, там сотрудники работают день и ночь, особенно сейчас, в ситуации пандемии коронавируса. А зарплата?Или вот ДТЭКпрекратила работу своих шахт в Днепропетровской области. ДТЭК в кризис не может платить зарплату, а владелец почему-то может покупать имение на Лазурном берегу. Это классика олигархической экономики, удивляться тут нечему…Это лишь несколько примеров. И о них, как правило, не пишут в центральных СМИ — потому что олигархические и грантовые медиа проблемы простых людей не волнуют. Хотелось бы, чтобы у нас в публикации это прозвучало — если мы об этом не скажем, никто не скажет.И люди, и профсоюзные деятели — они просто не знают, как защищать свои зарплаты. И работают бесплатно, не догадываясь даже нанять юриста, чтобы отстоять свои интересы в суде. Сами не могут? Но именно для этого и создавались профсоюзные организации, а чем они заняты? Проблема не в том, что не платят зарплату, проблема в неумении отстаивать свои права.И снова мы видим, что ситуацию лучше всего описывает слово «конфликт» Только это тысячи и десятки тысяч конфликтов — чётко по Марксу — между наёмным работником и работодателем.Сейчас эти конфликты тлеют, изредка переходя в острую форму на каком-то конкретном предприятии. Но до историй, описанных в фильме«Кулак» еще очень далеко.— Начнем с того, что с помощью «вбрасывания» Саакашвили в информационную повестку «зеленым» удалось переключить волну негатива, которая хлынула в связи с годовщиной второго тура выборов.Что касается секретаря Саакашвили, то это пиар-площадка, его скорее технично вывели из игры. Да, на публику будет «танец с саблями» и «политическая джигитовка», а на деле и премьер, и любой министр может посылать его прямым текстом. Какие у него полномочия вмешиваться в работу Кабмина или Верховной Рады?С другой стороны, внешние бенефициары поставили ему задачу координировать разрозненные группы сотрудников грантовых организаций и контролировать процесс приватизации государственных предприятий.Дело в том, что ситуация пошла вразнос, поэтому коммуникационную политику Кабмина и других органов власти пытается переключить на себя Офис президента. У «соросят» корона на голове, притом, что опыта работы в госуправлении у них нет и они ничего не умеют делать. Зато продуцируют откровенно идиотские поступки и заявления, поэтому народ, когда видит перекошенное лицо министра юстиции Малюськи, прямо спрашивает, почему в правительстве работают идиоты?!Ну, а премьер Шмыгаль, который на ровном месте создал скандал, когда заявил, что День Победы — это не его праздник? Хотя его мысли по поводу таких вопросов мало кого волнуют, тема Дня Победы его вообще никак не касается, он должен заниматься хозяйственной работой. Где результат?Вот так на ровном месте и зарабатывают себе политическую премию Дарвина 2020 года.Наконец, Саакашвили будет «рупором» МВФ и Всемирного банка — и по его речам мы сразу будем узнавать, кем недовольны в Фонде.