Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за дар ко Дню Победы. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Кремля

Евросоюз не даст Туркмении и Казахстану деньги на борьбу с коронавирусом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Также лидер Туркмении поблагодарил Путина за направление в страну на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне делегации из Министерства обороны России.

В минувшую субботу, 9 мая, в Ашхабаде впервые в истории состоялся военный парад в честь Дня Победы. По инициативе российского посольства в одной из школ столицы прошло шествие «Бессмертного полка».

В республике официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, что позволяет проводить массовые мероприятия без ограничений.