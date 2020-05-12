По оценке экспертов, украинские арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн (около 120 млрд рублей) товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина потеряли в оборотах 15-50%.
«В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично расторгать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, потому что практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнутся с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться», — сказал глава УСТЦ Максим Гаврюшин.