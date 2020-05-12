Украинские торгово-развлекательные центры потеряли около 7 млрд гривен (около 17 млрд рублей) прибыли за два месяца карантина, который продолжается в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом 12 мая рассказали в Украинском совете торговых центров, передает агентство Интерфакс-Украина

Карантин глазами простых людей, Киев. Страдают прежде всего те, кто живет от зарплаты до зарплаты © REUTERS, Gleb Garanich оценке экспертов, украинские арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн (около 120 млрд рублей) товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина потеряли в оборотах 15-50%.

«В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично расторгать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, потому что практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнутся с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться», — сказал глава УСТЦ Максим Гаврюшин.