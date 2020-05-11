По его словам, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений, но окончательное решение все равно остается за регионами.
Глава государства также призвал не снимать ограничения под кальку, пояснив, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет.
Путин призвал сохранять все санитарные требования, пояснив, что все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
В России на сегодняшний день зафиксировано 221 344 заболевших, 2009 умерших и 39 801 выздоровевших. При этом медики провели более 5,6 млн тестов на наличие коронавируса.