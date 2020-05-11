Президент России Владимир Путин 11 мая в своем обращении к гражданам объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая, который был объявлен в связи с пандемией коронавируса

Путин: Распространение коронавируса в России затормозилось © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Глава государства также призвал не снимать ограничения под кальку, пояснив, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет.

Путин призвал сохранять все санитарные требования, пояснив, что все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В России на сегодняшний день зафиксировано 221 344 заболевших, 2009 умерших и 39 801 выздоровевших. При этом медики провели более 5,6 млн тестов на наличие коронавируса.