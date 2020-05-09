Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не осуждать страну за решение проводить Парад Победы в разгар пандемии. Об этом он заявил в обращении во время военного парада в субботу, 9 мая, передает «БелТА»

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире, найдутся люди, осуждающие нас за этот парад. Мы просто не могли иначе. У нас не было бы другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы также. Потому что на нас смотрят глаза погибших советских солдат. Глаза замученных в застенках гестапо…», — сказал Лукашенко.

Ищенко-VLOG: Почему Лукашенко не отменил военный парад в День Победы? ©

В ходе выступления президент также заявил, что преклоняется перед подвигом «подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, грузинов и армян, литовцев и эстонцев».

Ранее Лукашенко подверг критике методы, при помощи которых страны Западной Европы борются с распространением коронавируса. По его словам, необходимость соблюдать режим самоизоляции расшатывает психическое здоровье и ослабляет иммунитет.