«Это может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом», — цитирует РИА Новости статью.
КНР владеет гособлигациями США на сумму $1,1 трлн. В ответ на усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и «словесную войну» между странами из-за пандемии COVID-19 Пекин готов начать массовую продажу американских ценных бумаг.
В статье сказано, что этот шаг нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов и поставит под вопрос их способность платить по счетам инвесторам по всему миру.
При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры и китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.