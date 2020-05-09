Китай может начать продавать ценные бумаги США и обвалить курс доллара, написало китайское издание South China Morning Post

«Это может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом», — цитирует РИА Новости статью.

Вирусная война. Трамп атакует Китай, демократы атакуют Трампа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В статье сказано, что этот шаг нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов и поставит под вопрос их способность платить по счетам инвесторам по всему миру.

При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры и китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.