Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и профессор Андреас Виршинг призвали не пытаться переписать историю, а не забывать, что ответственность за преступления тех лет лежит исключительно на фашистской Германии

В статье для журнала Der Spiegel, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны, они подчеркнули, что именно Германия, учитывая её прошлое, должна ясно высказывать своё мнение, «когда тех, на кого напали, превращают в агрессоров, а жертв — в преступников».

«Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта — только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», — написали глава МИД ФРГ Хайко Маас и историк Андреас Виршинг. В ФРГ переписывается история Второй мировой войны — экс-дипломат из бывшей ГДР © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

По их словам, немцы заплатили цену за то, что позволили 30 января 1933 года назначить Адольфа Гитлера рейхсканцлером и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами, а прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами.

Маас и Виршинг отметили, что в дату окончания войны в большинстве государств бывшего СССР и западной коалиции проводят торжественные мероприятия и военные парады, а в некоторых европейских странах, включая Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, его встречают со смешанными эмоциями, поскольку радость по поводу победы над национал-социализмом связана для них с началом новой формы несвободы.

«И только одна Германия несёт ответственность за преступления Холокоста. Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам, тот использует историю в своих корыстных целях и вносит раскол в Европе. Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия», — заявили авторы статьи.

В последние годы некоторые политики пытаются представить события Второй мировой войны совершенно иначе. 9 апреля 2015 года правительство Украины приняло закон «Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Документ предписывает использовать выражение «Вторая мировая война» вместо «Великая Отечественная война». Кроме того, 8 мая учреждён на Украине как День памяти и примирения, причём акцент делается не на праздновании Дня Победы, а на чествовании жертв Второй мировой войны. Кроме того, украинцам рекомендуют использовать красный мак, а не георгиевскую ленточку как символ свержения фашистов. Однако жители страны, несмотря на угрозы, всё равно продолжали участвовать в акции «Бессмертный полк».

Как показал совместный опрос центра «Социальный мониторинг», социологической группы «Рейтинг» и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, проведённый в 2019 году, 83% респондентов считают 9 Мая великим праздником, 14,2% назвали его обычным выходным днём. 56,8% участников исследования признались, что за последние годы важность Дня Победы для них выросла, для 28,2% — уменьшилась.