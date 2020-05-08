Глава дипломатической миссии Украины в ФРГ Андрей Мельник снова отказался от участия в совместной церемонии, посвящённой годовщине победы во Второй мировой войне, со своим российским коллегой Сергеем Нечаевым

В немецкой столице состоялась торжественная церемония возложения венков к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен, в которой приняли участие послы России, Армении и Молдавии, а также правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и другие должностные лица.

Глава дипломатической миссии Украины в ФРГ Андрей Мельник почтил память павших бойцов отдельно, спустя час. На этом мероприятии тоже присутствовали Мюллер и немецкие чиновники. Рудяков: Украина придет к тому, что День Победы вновь станет полноценным праздником © РИА Новости, Нина Зотина

Это не первый отказ украинского дипломата от участия в совместном с российским коллегой мероприятии. 1 мая издание Der Tagesspiegel сообщило, что Мюллер направил приглашения главам дипломатических миссий России, Украины и Белоруссии на совместную церемонию, посвящённую 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Планировалось, что трое послов и бургомистр города вместе возложат венок к зданию по улице Шуленбургринг в столичном районе Темпельхоф, где в последние годы Второй мировой войны находился штаб командования советской 8-й гвардейской армии, а 2 мая 1945 года в этом месте немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине.

Мельник отказался, пояснив своё решение так: «Это признание неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от нацистского режима. Однако даже в самом страшном кошмаре я не могу представить себе возложение венков рядом с представителем страны, которая уже более шести лет цинично ведёт кровопролитную войну на востоке Украины. Очень жаль, что бургомистр, видимо, забыл об этих фактах, вызывающих тревогу. Мы, украинцы, хотели бы больше отзывчивости и сопереживания».

Комментируя его поступок, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сказал, что Россия не делит на национальные квартиры ни общую Победу, ни братские могилы, потому что в них лежат воины-победители — и русские, и украинцы, и белорусы, и все, кто вместе сражался в единой армии единого государства, принёс Победу над нацизмом и освободил Европу, победил в Великой Отечественной войне.