«Для российско-белорусских отношений это безусловно нехороший факт. Фактически это пощечина России», — подчеркнул Безпалько.
По его мнению, необходимы зеркальные меры, но не по отношению к журналистам, а по отношению к ряду политологов, которые в прошлом являлись праворадикалами и пытались разжигать в том числе и сепаратизм внутри России.
В частности, он назвал имена Алексея Дзерманта и Александра Шпаковского.
Дзермант отказался комментировать слова Безпалько Украине.ру, заявив, что не считает российского специалиста квалифицированным экспертом.