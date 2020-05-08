Запрет президентом Белоруссии Александром Лукашенко деятельности российских журналистов Первого канала в республике не соответствует принципам свободы слова, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

«Для российско-белорусских отношений это безусловно нехороший факт. Фактически это пощечина России», — подчеркнул Безпалько.

По его мнению, необходимы зеркальные меры, но не по отношению к журналистам, а по отношению к ряду политологов, которые в прошлом являлись праворадикалами и пытались разжигать в том числе и сепаратизм внутри России.

Политолог Безпалько: Лукашенко перешел черту, нужны зеркальные меры © РИА Новости, Владимир Трефилов Алексея Дзерманта и Александра Шпаковского.

Дзермант отказался комментировать слова Безпалько Украине.ру, заявив, что не считает российского специалиста квалифицированным экспертом.