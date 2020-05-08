Хуже всего на имидж президента Белоруссии Александра Лукашенко будут влиять смерти от коронавируса, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

«Отмените карантин!» Лукашенко нашел новый способ правильно бороться с коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Уже есть прецедент, когда на него пытались люди подать в суд из-за того, что умерли их родственники. По крайней мере, объявляли о том, что собираются подавать в суд на президента Белоруссии именно ввиду того, что он не объявил необходимых мер карантина, самоизоляции», — подчеркнул эксперт.

Безпалько отметил, что тот факт, что белорусский президент не придерживается общей практики борьбы с коронавирусом, хуже всего сказывается на его имидже — как в международном аспекте, так и для своих собственных граждан.