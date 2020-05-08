Утром 7 мая стало известно, что белорусские власти лишили аккредитации съемочную группу российского Первого канала за то, что журналисты сняли сюжет о состоянии дел с пандемией коронавируса в республике. По мнению Безпалько, сюжет был снят объективно.
«Уже есть прецедент, когда на него пытались люди подать в суд из-за того, что умерли их родственники. По крайней мере, объявляли о том, что собираются подавать в суд на президента Белоруссии именно ввиду того, что он не объявил необходимых мер карантина, самоизоляции», — подчеркнул эксперт.
Безпалько отметил, что тот факт, что белорусский президент не придерживается общей практики борьбы с коронавирусом, хуже всего сказывается на его имидже — как в международном аспекте, так и для своих собственных граждан.