Отказ от победы в Великой Отечественной войне чреват отказом и от фундаментальных основ, которые способствовали созданию реального украинского государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

«Украина в своих границах является результатом Дня Победы. Без победы украинцев в большинстве случаев ожидало бы очень печальное будущее. Мы помним планы нацистской Германии, которая считала, что население «восточных земель» (как они это называли) в лучшем случае ждала бы судьба американских индейцев. Некоторые силы сознательно пытались девальвировать День Победы лишь потому, что Россия его празднует, а Украина праздновать не должна», — рассказал собеседник издания.

Противоречивость этой позиции уже привела к проблемам для Украины на международной арене в отношениях с западными соседями, добавил Алексей Якубин.

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