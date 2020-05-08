По его словам, проект «Украина», был бы невозможен, если бы не было Дня Победы. Тем не менее нечистоплотные политики пытаются спекулировать на эту тему и закрывать экономические проблемы.
«Украина в своих границах является результатом Дня Победы. Без победы украинцев в большинстве случаев ожидало бы очень печальное будущее. Мы помним планы нацистской Германии, которая считала, что население «восточных земель» (как они это называли) в лучшем случае ждала бы судьба американских индейцев. Некоторые силы сознательно пытались девальвировать День Победы лишь потому, что Россия его празднует, а Украина праздновать не должна», — рассказал собеседник издания.
Противоречивость этой позиции уже привела к проблемам для Украины на международной арене в отношениях с западными соседями, добавил Алексей Якубин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.