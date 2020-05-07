Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал о своем личном отношении ко Дню Победы и о том, как этот праздник воспринимается в сегодняшнем украинском обществе

9 мая вопреки запретам: Юг Украины запустил уникальный флешмоб ко Дню Победы © кадр из видео Украина.ру - Алексей, как лично вы относитесь к 9 Мая? Собираетесь ли вы его праздновать?

— Да, конечно. Я считаю День Победы важным праздником. Более того, структуры современного мира во многом были определены событиями Второй мировой и Великой Отечественной войны. Мне кажется, что для большинства граждан Украины это праздник, когда они могут выразить благодарность за эту победу.

Эта победа позволила различным национальным группам иметь возможность существовать в современном мире. Кроме того, это день, когда мы вспоминаем важность совместного усилия разных стран, которые смогли объединиться против регресса и во имя выживания человечества.

День Победы — это действительно праздник, когда граждане Украины могут ощутить, что их сегодняшняя жизнь стала результатом исторического выбора их предков в тот момент. Социология также показывает, что свыше 70% граждан Украины считают этот день праздником. Это одна из тех дат, которая объединяет страну.

- Расскажите о том, как эта война затронула вашу семью.

— Насколько я знаю, часть моей семьи воевала на Западном фронте (Венгрия, Польша), а часть — на Восточном фронте. Часть моих предков во время оккупации находилась в Киеве. Они до сих пор помнят те ужасы, которые там творились: и Бабий Яр, и расправы над мирными гражданами, и дискриминационную политику нацистской Германии.

Они были искренне рады, когда их освободила советская армия. В моей семье этот день всегда был Днем Победы, моя бабушка была ребенком войны. В моей семье эти вещи всегда помнили.

- Украинская власть пытается привить населению традиции Европы, подменяя ими советские. Например, вместо 9 мая вводится 8 мая, чтобы было, как на Западе, где Победу во Второй мировой войне отмечают в этот день. И символом Победы является не георгиевская ленточка, а красный мак. Как вы считаете, с какой целью это делается?

— Я вообще не считаю это чисто европейской традицией. Да, во Франции отмечают 8 мая, но они называют этот праздник «Днем победы», а не «Днем скорби» или «Днем примирения». Те страны, которые оказались на правильной стороне истории, относятся к этому с большим пиететом, и для США, Великобритании и Франции это все равно День победы.

Тем более, если мы говорим о символике, то красный мак в Европе больше относится к Первой мировой войне, и используется эта символика лишь некоторыми европейскими странами.

В Украине и при Порошенко и сейчас (Институт нацпамяти есть до сих пор) была попытка сказать, что в этой войне не было нашей стороны, и что мы были между двух огней. Но и тогда, и сейчас эта попытка выглядела маргинальной, и большинство граждан Украины так не считали.

Мне кажется, что эти спекуляции затевались в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от других вопросов вроде социально-экономических проблем и неравенства, которое сегодня есть в обществе. Для этого вбрасывались такие темы как язык, не празднование Дня Победы, отмечание Дня примирения и всего остального.

- Украинская власть объясняет уравнивание ветеранов войны с украинскими националистами и откровенными коллаборационистами попыткой примирить Юго-Восток и Запад Украины. Можно ли так примирить украинское общество?

— Если не мифологически, а реально посмотреть на проект «Украина», то он бы не был возможен, если бы не было Дня Победы. Украина в своих границах является результатом Дня Победы.

Да, со стороны не всегда чистоплотных политиков была сознательная попытка спекулировать на эту тему и закрывать экономические проблемы. Но если подходить к этому с точки зрения интересов страны, то отказ от Победы чреват отказом и от неких фундаментальных основ, которые способствовали созданию реального украинского государства.

Без победы украинцев в большинстве случаев ожидало бы очень печальное будущее. Мы помним планы нацистской Германии, которые считали, что население «восточных земель» (как они это называли) в лучшем случае ждала бы судьба американских индейцев.

Некоторые силы сознательно пытались девальвировать День Победы лишь потому, что Россия его празднует, а Украина праздновать не должна. Понимают они это или нет, но тем самым они дают возможность России говорить о Дне Победы исключительно в привязке к Российской Федерации. Мол, если вы отказываетесь, то кто вам виноват тогда.

Противоречивость этой позиции уже привела к проблемам для Украины на международной арене в отношениях с западными соседями. Ряд этих стран уже раздумывают о том, чтобы заполучить часть территорий Украины, которые вошли в ее состав вследствие того порядка, который сложился после завершения войны.

К этому же относятся попытки некоторых послов некоторых стран отказаться от того, чтобы возлагать цветы к памятникам вместе с российской стороной. Так что попытка девальвировать День Победы — это попытка девальвировать само государство Украина. И большинство граждан Украины это осознало.

- Наступит ли время, когда 9 Мая будет для Украины праздником со слезами на глазах, свободным от политики и исторических спекуляций?

— К сожалению, в условиях социально-экономических кризисов некоторым политикам выгодно спекулировать на таких «символических» вопросах, потому что они сразу же вызывают бурную дискуссию у людей, нужно только подбросить дровишек в огонь.

Некоторым политикам (в особенности правого толка) выгодна эта тема, поскольку позволяет им уходить от вопросов, связанных с социально-экономической ситуацией, ничего не делать, усиливать иррациональность, напряженность в обществе и упрочивать свою власть.

Если бы эти вещи оценивались рационально, то дискуссия вела бы к примирению в обществе. И тогда в обществе стали бы задавать вопросы о том, почему мы так небогато живем (хотя наша страна богата экономическими ресурсами) и за счет чего часть украинцев, при такой неэффективной экономике, есть в списке «Форбс».

Началась бы дискуссия о налоговой системе (кто должен больше платить, рядовые граждане или финансово-промышленные группы). Это невыгодно, а выгодно вбрасывать всю эту дискуссию на тему прошлого.