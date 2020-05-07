«Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов"… Правда бред? Мы тоже так думаем!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года на Украине произошло более 12 тысяч пожаров в экосистемах. Клуб призвал украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей.