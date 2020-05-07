Киевский футбольный клуб «Динамо» заявил, что якобы принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Соответсвующий пост был опубликован 6 мая на странице динамовцев в Facebook

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