Эксперт отметил, что хотя политики пытаются заявлять о том, будто бы во время Второй мировой войны страна оказалась между двух огней, эта попытка выглядела маргинальной, и большинство граждан Украины так не считали.
«Мне кажется, что эти спекуляции затевались в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от других вопросов вроде социально-экономических проблем и неравенства, которое сегодня есть в обществе», — пояснил Якубин.
Если же посмотреть на события тех лет с рациональной точки зрения, то никакое украинское государство не было бы возможным без Дня Победы, поэтому попытка девальвировать этот праздник равнозначна попытке девальвировать саму Украину, заключил политолог.