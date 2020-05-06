Социология показывает, что свыше 70% граждан Украины считают День Победы 9 мая праздником. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что эти спекуляции затевались в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от других вопросов вроде социально-экономических проблем и неравенства, которое сегодня есть в обществе», — пояснил Якубин.

Если же посмотреть на события тех лет с рациональной точки зрения, то никакое украинское государство не было бы возможным без Дня Победы, поэтому попытка девальвировать этот праздник равнозначна попытке девальвировать саму Украину, заключил политолог.