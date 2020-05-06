Еврокомиссия представила весенний экономический прогноз, согласно которому реальный ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,7%, а мировая экономика упадет на 3%. Об этом говорится в майском докладе

«Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Согласно прогнозу, в 2021 году экономический рост еврозоны составит 6,3%. В этом году больше всего пострадают экономики Испании, Италии и Греции, где ожидается падение в 9,4%, 9,5% и 9,7% соответственно. В то же время ВВП Германии может упасть на 6,5%, а Франции — на 8,2%.

Что касается мировой экономики, то в 2020 году она снизится на 3% ВВП по сравнению с прошлым годом. Это превышает ущерб от кризиса 2008-2009 годов.

В США ожидается снижение на 6,5%, в Великобритании — на 8,3%, а в Китае показатель может вырасти на 1%. В России экономика вырастет на 1,6% в 2021 году после падения в 5% в 2020-м.

«Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления роста внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19. На этом фоне в первой половине 2020 года ожидается резкий спад экономической активности»,- говорится в докладе.

Ранее Банк России сообщил, что ожидает снижения показателя в этом году на 4-6%.