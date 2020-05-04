Допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко в рамках уголовного дела по факту смягчения карантинных мер в городе перенесен на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила полиция Черкасской области, передает «Интерфакс-Украина»

«Допрос мэра Черкасс как свидетеля по делу о смягчении горсоветом карантинных ограничений, который планировался на 12 часов понедельника, перенесен на неопределенный срок», — сообщили в полиции.

Черкассы против Центра и «Эпицентра» © Facebook, Анатолій Бондаренко сообщает издание «Страна», Бондаренко все же явился в облуправление полиции, заявив, что не поверил СМС-сообщению об отмене допроса.

Ранее сообщалось, что исполком горсовета Черкасс принял решение с 1 мая возобновить работу ряда магазинов, мастерских, рынков и летних площадок ресторанов. Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».