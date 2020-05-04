Заниматься выяснением причин пандемии COVID-19 следует только после того, как мир справится с данной проблемой, сказал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью BBC

Варианты наказания. Как США будет разбираться с Китаем © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в адрес китайских властей, которые, по словам Трампа, якобы не приняли всех мер, чтобы предотвратить распространение вируса.

«Критически анализировать эту глобальную пандемию следует тогда, когда мы будем располагать как можно большим числом данных и получим их четкий анализ, и когда будет разработана вакцина», — сказал чиновник.

По его мнению, сейчас никакие домыслы насчет того, стоял ли за эпидемией Китай или кто-то другой, не помогут победить коронавирус в Великобритании, где от болезни уже погибло более 28 тыс. человек.