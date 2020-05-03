Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса COVID-19. Об этом 2 мая сообщила австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, подготовленное спецслужбами разведывательного союза «Пять глаз», в который входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания

Новая холодная война. К чему приведёт конфликт США с Китаем © AP, Andy Wong, File документу, Китай якобы скрывал любую информацию о коронавирусе, заставляя говорящих о нем врачей «замолчать или исчезнуть». Также в досье утверждается, что Пекин уничтожал доказательства наличия COVID-19 в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.

По данным «Пяти глаз», Китай якобы еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако отрицал это до 20 января 2020 года. В досье также подчеркивается, что и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отрицала эти сведения вопреки опасениям, которые еще 31 декабря 2019-го выражали власти Тайваня.

В документе говорится, что 3 января Национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать данные, связанные с вызываемым им заболеванием.

По информации австралийской газеты, в докладе, в частности, упоминается группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. Западные спецслужбы убеждены, что именно эти исследователи обнаружили образцы коронавируса, в которых было замечено генетическое сходство с COVID-19. Также были найдены исследования группы Ши Чжэнли по синтезу коронавируса летучих мышей, не поддающегося лечению.

Тем временем телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что представленный доклад в целом соответствует данным американской разведки.

«Хотя американская разведка не подтверждает существование 15-страничного документа, высокопоставленный чиновник сказал Fox, что сообщения об этом документе согласуются с [данными] американской разведки, что Китай знал о передаче [коронавируса] от человека к человеку раньше, чем об этом заявил», — говорится в сообщении телеканала.

Вместе с тем авторы материала отметили, что в союзе «Пять глаз» существует ряд разногласий. Так, Австралия считает, что источником вируса, как и утверждают власти КНР, был рынок в Ухане. Американское же разведывательное сообщество, в которое входят 17 ведомств, не определилось с официальной позицией: 70-75% из ведомств поддерживают версию о лаборатории в Ухане, а остальные пока не соглашаются с этим.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает версии искусственного происхождения коронавируса в лаборатории в Ухане. Он пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

В свою очередь Пекин заявил, что с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции, и все обвинения отвергает.