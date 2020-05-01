Премьер Австралии Скотт Моррисон сказал, что австралийские власти не располагают никакими доказательствами того, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории Уханьского института в Китае, пишет РИА Новости 1 апреля

«Те данные, которые у нас есть, не дают основания предполагать, что лаборатория в Ухане — вероятный источник. У нас нет ничего, что указывает на то, что это вероятный источник», — сказал премьер, выступая перед журналистами в Канберре.

«У меня есть доказательства, но я их не покажу». Трамп назвал источник коронавируса © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства происхождения коронавируса в лаборатории в Ухане, однако отказался раскрыть подробности, так как ему «запретили» это делать.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире выявлено более 3,3 млн случаев заражения, более 234 тыс. человек скончались.