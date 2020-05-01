«Те данные, которые у нас есть, не дают основания предполагать, что лаборатория в Ухане — вероятный источник. У нас нет ничего, что указывает на то, что это вероятный источник», — сказал премьер, выступая перед журналистами в Канберре.
Ранее, 30 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства происхождения коронавируса в лаборатории в Ухане, однако отказался раскрыть подробности, так как ему «запретили» это делать.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире выявлено более 3,3 млн случаев заражения, более 234 тыс. человек скончались.