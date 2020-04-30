Депутаты Верховной Рады поддержали применение специальной процедуры для законопроекта о банках, которая не позволяет подавать больше 500 правок ко втором чтению. Трансляцию заседания 30 апреля вел телеканал «Рада»

Украинский экономист пояснил, почему тему «антиколомойского» закона трудно комментировать © Facebook, Алексей Кущ

Специальная процедура заключается в том, что на пленарных заседаниях больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, которые отклонены комитетом.

В случае, если к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов (но не менее 500 поправок), он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю Рады. Законопроект о банках украинский парламент поддержал за основу 30 марта. Ко второму чтению в проект закона подали 16 тыс. поправок.