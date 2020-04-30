«Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как?… А при этом, это открытый, радостный, легкий, отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг!… Виват Король!… Прости меня за мою неделикатность…) Очень тебя люблю!» — написала Полякова.
Своим постом, под которым появилась критика, Полякова поздравила Киркорова с днем рождения.
«Оля! Ты больше мне не королева! Можешь дальше восхищаться нашими убийцами! И не надо оправдываться, что тебя не так поняли. Такая же, как Лорак и Лобода. Просто, видать, не успела получить тарелку или чайник из Москвы, потому и не уехала. А так бы была там!» — говорится в одном из сообщений.
Также пользователи обвинили Полякову в отсутствии патриотизма и считают, что ей должно быть стыдно.
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Сегодня день рождения у Короля! 😻 мы все знаем его всю жизнь, и всегда, как ярчайшего артиста современности, с прекрасными песнями, лучшими шоу, крутейшими клипами! Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как? Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удаётся только Ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий, отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полёт! 💫 Виват Король!🤴🏽 P.S. Прости меня за мою неделикатность…) Очень тебя люблю!❤️ @fkirkorov