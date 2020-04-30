Украинская певица Оля Полякова подверглась жесткой критике после того, как расхвалила российского артиста Филиппа Киркорова. Соответствующий пост 29 апреля она опубликовала в Instagram

«Изменила мою жизнь, не взяв ни копейки». Киркоров рассказал об отношениях с украинской «певицей любви» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Своим постом, под которым появилась критика, Полякова поздравила Киркорова с днем рождения.

«Оля! Ты больше мне не королева! Можешь дальше восхищаться нашими убийцами! И не надо оправдываться, что тебя не так поняли. Такая же, как Лорак и Лобода. Просто, видать, не успела получить тарелку или чайник из Москвы, потому и не уехала. А так бы была там!» — говорится в одном из сообщений.

Также пользователи обвинили Полякову в отсутствии патриотизма и считают, что ей должно быть стыдно.