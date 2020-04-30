Правоохранители обнаружили в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря масштабный схрон военной техники и вооружения на востоке Украины. Об этом 29 апреля сообщили на сайте Офиса генерального прокурора

Полиция нашла крупный арсенал оружия в гараже у жителя Ровно © Нацполиция Украины

В частности, там нашли боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет «Василек» (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 «Фагот», две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета «Максим» (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм).

Кроме этого выявлено около 100 тонн боеприпасов. Заведено дело по статье «Незаконное обращение с оружием».