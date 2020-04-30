Россия оказалась в редкой ситуации на фоне нарастающего противостояния между Пекином и Вашингтоном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал приглашенный профессор Сианьского университета (КНР) Андрей Грозин

Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы © РИА Новости, Александр Натрускин

По словам Андрея Грозина, нынешняя ситуация является наследием СССР, когда две системы готовы были уничтожить друг друга. Китай же всегда наблюдал за противоборством двух великих держав со стороны.

«Как обезьяна в стратагеме Сунь Цзы, которая сидит на дереве и смотрит, как два тигра в долине друг друга обескровливают. Сейчас для этой китайской обезьяны наступили нехорошие времена. Хотела она того или нет, но ее рассматривают как одного из тигров… Понятно, что в этом смысле оказываются важными союзы с другими региональными державами, поэтому Россия за последние два века своего существования оказалась в редкой ситуации, когда вне ее политического влияния она оказалась интересна и для тех, и для других», — объяснил политолог.

Грозин добавил, что и американцы, и китайцы теперь заинтересованы в том, чтобы Россия если бы и не поддерживала одну из сторон, то хотя бы была позитивно нейтральна.

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