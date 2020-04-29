Отмечается, что в среду, 29 апреля, произошла конфликтная ситуация между журналистом и патрульными батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в городе Киеве.
«Патрульные попросили журналистов освободить холм возле места проведения акции. Один из журналистов отказался покидать определенную территорию, остался на месте и продолжил проводить прямой эфир. Началась словесная перепалка между инспектором и журналистом, во время которой один из патрульных применил к представителю прессы физическое воздействие — взял его за руку и отвел с места», — говорится в сообщении.
Детали происшествия устанавливаются. Относительно действий полицейского начатое служебное расследование.