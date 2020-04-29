Из-за конфликта между полицейскими и журналистом во время митинга предпринимателей под Кабмином начато служебное расследование. Об этом 29 апреля сообщает МВД Украины в Facebook

Митинг предпринимателей в Киеве разогнали эвакуаторами, произошли столкновения © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

«Патрульные попросили журналистов освободить холм возле места проведения акции. Один из журналистов отказался покидать определенную территорию, остался на месте и продолжил проводить прямой эфир. Началась словесная перепалка между инспектором и журналистом, во время которой один из патрульных применил к представителю прессы физическое воздействие — взял его за руку и отвел с места», — говорится в сообщении.

Детали происшествия устанавливаются. Относительно действий полицейского начатое служебное расследование.