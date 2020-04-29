Митинг предпринимателей в Киеве разогнали эвакуаторами, произошли столкновения
Митинг предпринимателей в Киеве разогнали эвакуаторами, произошли столкновения
© AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк
Он назвал применение силы сотрудниками полиции к журналистам Общественного телевидения в Киеве во время освещения акции протеста предпринимателей под Кабмином возмутительным. А слова полицейского о том, что он «нормально просил несколько раз» сойти с газона, — это не оправдание за свои действия.

«Национальный союз журналистов Украины осуждает применение полицейскими силы в отношении журналистов и сознательное повреждение редакционной техники. Служебное расследование и открытие производства ГБР — это необходимые действия. Но совершенно недостаточные, чтобы журналисты доверяли полицейским в будущем», — написал Томиленко.

Также он отметил, что многочисленные расследования нападений на украинских журналистов должны дойти до суда, чего в большинстве случаев не происходит.  

 