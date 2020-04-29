Напряженная атмосфера протестов, карантин или настырное поведение журналистов не оправдывают грубую силу правоохранителей. Об этом 29 апреля написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

Митинг предпринимателей в Киеве разогнали эвакуаторами, произошли столкновения © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

«Национальный союз журналистов Украины осуждает применение полицейскими силы в отношении журналистов и сознательное повреждение редакционной техники. Служебное расследование и открытие производства ГБР — это необходимые действия. Но совершенно недостаточные, чтобы журналисты доверяли полицейским в будущем», — написал Томиленко.

Также он отметил, что многочисленные расследования нападений на украинских журналистов должны дойти до суда, чего в большинстве случаев не происходит.