Он назвал применение силы сотрудниками полиции к журналистам Общественного телевидения в Киеве во время освещения акции протеста предпринимателей под Кабмином возмутительным. А слова полицейского о том, что он «нормально просил несколько раз» сойти с газона, — это не оправдание за свои действия.
«Национальный союз журналистов Украины осуждает применение полицейскими силы в отношении журналистов и сознательное повреждение редакционной техники. Служебное расследование и открытие производства ГБР — это необходимые действия. Но совершенно недостаточные, чтобы журналисты доверяли полицейским в будущем», — написал Томиленко.
Также он отметил, что многочисленные расследования нападений на украинских журналистов должны дойти до суда, чего в большинстве случаев не происходит.