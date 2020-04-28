Около 40% украинцев не знают, кто возглавляет Министерство здравоохранения страны, и почти 20% не знают, кто работает главным санитарным врачом. Об этом 28 апреля свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг»

«Сейчас время опасного вызова». От Зеленского требуют вернуть Супрун в Минздрав © Міністерство охорони здоров'я України Максиму Степанову доверяют 25%, не доверяют 26% (38% не знают такого)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экс-руководителям Министерства здравоохранения Илье Емцу сегодня доверяют 16%, не доверяют 33% (не знают 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют 39% (не знают такой 41%). Бывшей и.о. главы Минздрава Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют 63% (не знают 13%).

Кроме того, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого).

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 24-25 апреля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью равна не более 2,8%.