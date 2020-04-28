В субботу, 2 мая, на Куликовом поле будет действовать жесткий пропускной режим. Об этом замначальника одесского областного полицейского главка Сергей Махотин сообщил на брифинге 27 апреля, передает «Таймер»

Повторить 2 мая? В Одессе националисты штурмовали оппозиционный съезд депутатов © Скриншот из видео Украина.ру словам, полицейские и нацгвардейцы будут следить за соблюдением карантинных мер, то есть массовых скоплений людей допускать не будут. Также будут установлены рамочные детекторы: всех, кто захочет пройти на Куликово поле к Дому профсоюзов, где 6 лет назад разыгралась трагедия, будут тщательно проверять. Это относится и к родственникам погибших одесситов.

Махотин подчеркнул, что полиция будет действовать жестко и не допустит нарушений карантина ни 2 мая, ни в праздничные дни.

Акция, проводившаяся 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе активистами Антимайдана, обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы «Правого сектора» и футбольные фанаты. По официальным данным, в пожаре в Доме профсоюзов погибли 46 человек, всего пострадавших — около 250.