Финал очередного, уже 10-го по счету сезона популярного телепроекта «Голос Украины» обернулся громким скандалом. После того, как победителем шоу был объявлен подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин, многие зрители обрушились с критикой на организаторов конкурса в своих соцсетях, пишет 27 апреля «Обозреватель»

Скандал в нацотборе на «Евровидение»: Тину Кароль обвинили в связях с аферистом © Facebook Тины Кароль вышли Индира Едильбаева, Эрлан Баибазаров и Сергей Асафатов.

«Эх вы, полное разочарование! Хотя вы и сами видите несправедливость. Финалист — хороший парень, но он не победитель», «Днище, тупо продажное днище. Из шоу, где соревнуются сильные вокалисты, "Голос" превратился в постановочную помойку, где побеждают свои люди», «Я считаю, что финал — полный провал», — не скупились на критику зрители.

Некоторые вспомнили о скандале с детским «Голосом» в России, где были аннулированы результаты финального голосования после того, как выяснилось, что за одного из претендентов на победу искусственно накручивали голоса.

«Я думал, в российском "Голосе" все подставное, но оказывается, украинский тоже недалеко ушел», — написал один из пользователей.