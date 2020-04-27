Торгово-развлекательные центры украинской столицы, простаивающие во время карантина, за месяц потеряли около 50 млн долларов дохода. Такие цифры приводит 27 апреля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на консалтинговую компанию NAI Ukraine

Западные СМИ: Кризис поможет изгоям вернуться в общество © REUTERS, Eduardo Munoz рассказала руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ukraine Екатерина Весна.

Кроме того, экономить приходится на персонале, часть которого попала под сокращение, а также нести расходы на дезинфекцию помещений торговых центров.

Отмечается также, что даже после окончания действия карантинных мер владельцы украинских ТРЦ не вправе рассчитывать на быстрый возврат к прежним показателям. Причина этого кроется в том, что из-за коронавируса вырос процент покупок в интернете, и розничным продавцам придется разными способами переманивать людей обратно.