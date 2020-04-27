«Финансовые потери включают: потерю арендного дохода от магазинов, которые не могут работать, доходов от коммерциализации общих зон и продажи рекламных площадей, снижение оборотов в магазинах, работа которых разрешена, что приводит к снижению или отсутствия арендной платы от оборота», — рассказала руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ukraine Екатерина Весна.
Кроме того, экономить приходится на персонале, часть которого попала под сокращение, а также нести расходы на дезинфекцию помещений торговых центров.
Отмечается также, что даже после окончания действия карантинных мер владельцы украинских ТРЦ не вправе рассчитывать на быстрый возврат к прежним показателям. Причина этого кроется в том, что из-за коронавируса вырос процент покупок в интернете, и розничным продавцам придется разными способами переманивать людей обратно.